Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
У Рівненській області пролунали вибухи
У Рівненській області пролунали вибухи.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Портали, що відстежують активність ворожих дронів перед цим повідомляли, що іранські дрони, випущені Росією, прямували в напрямку західних регіонів України.
Наразі військові чи представники влади не коментували інформацію про вибухи в Рівненській області.
Дивитись, де в Україні були увімкнені сирени, можна за допомогою інтерактивної онлайн-карти повітряних тривог на Фактах ICTV.
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