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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Рівненській області пролунали вибухи

У Рівненській області пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У Рівненській області пролунали вибухи.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Портали, що відстежують активність ворожих дронів перед цим повідомляли, що іранські дрони, випущені Росією, прямували в напрямку західних регіонів України.

Наразі військові чи представники влади не коментували інформацію про вибухи в Рівненській області.

Дивитись, де в Україні були увімкнені сирени, можна за допомогою інтерактивної онлайн-карти повітряних тривог на Фактах ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Рівненська область
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