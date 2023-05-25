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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У стіні – діра: у Дніпропетровській області дрон влучив у приватний будинок

Обстріл дронами Марганецької громади вночі проти 25 травня 2023

Російські війська атакували Дніпропетровську область, починаючи з вечора 24 травня.

Увечері росіяни спрямували безпілотники на Нікопольський район.

Ворожий дрон-камікадзе влучив у приватний будинок у Марганецькій громаді.

Люди під час обстрілу вціліли.

Уранці агресор вгатив уже по самому Нікополю.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Дніпропетровська область
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