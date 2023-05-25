Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У стіні – діра: у Дніпропетровській області дрон влучив у приватний будинок
Російські війська атакували Дніпропетровську область, починаючи з вечора 24 травня.
Увечері росіяни спрямували безпілотники на Нікопольський район.
Ворожий дрон-камікадзе влучив у приватний будинок у Марганецькій громаді.
Люди під час обстрілу вціліли.
Уранці агресор вгатив уже по самому Нікополю.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 456-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
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