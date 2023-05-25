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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна через США отримує від Південної Кореї снаряди для артилерії – WSJ

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Південна Корея передає сотні тисяч артилерійських снарядів для України, що має зробити запланований наступ ЗСУ проти російських військ ефективнішим.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на американських офіційних осіб.

За даними джерел газети, якщо збільшена кількість снарядів виправить ситуацію на полі бою, то це дасть змогу Білому дому відкласти непросте рішення про постачання касетних боєприпасів, заборонених у багатьох країнах.

Це рішення знаменує поворот Сеула, який обіцяв надати артилерію в листопаді, але потім відмовився від надання смертоносної підтримки, після кількох місяців прохань США про допомогу, оскільки власні поставки артилерії Пентагону скорочуються, зазначає WSJ.

Відповідно до конфіденційної домовленості, Південна Корея передає снаряди США, які, зі свого боку, організували їхню відправку в Україну. Офіційно цю інформацію не коментували ні у Вашингтоні, ні в Сеулі, зазначає WSJ.

Надання снарядів Південною Кореєю дало змогу адміністрації президента США поки що відкласти рішення про те, чи надсилати українцям касетні боєприпаси – “поліпшені звичайні боєприпаси подвійного призначення” мовою Пентагону.

– Касетні боєприпаси стали б відсутнім елементом для українського контрнаступу на додаток до їхніх високоточних ракет середньої дальності, танків і військ. Але для тих, хто в адміністрації не готовий зробити цей крок, унітарні 155 снарядів відповідатимуть деяким із тих самих вимог, – сказав Майкл О’Хенлон з Інституту Брукінгса, незалежної вашингтонської дослідницької організації.

Прорив у питанні поставок боєприпасів Південній Кореї стався незабаром після того, як Вашингтон і Сеул опублікували спільну декларацію з питань безпеки під час візиту президента Південної Кореї Юн Сук Йоля до Вашингтона минулого місяця, що стало ще одним кроком до зміцнення зв’язків.

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Ця декларація дала Сеулу право голосу в консультаціях з приводу можливої ядерної відповіді Америки на напад Північної Кореї, в обмін на обіцянку відмовитися від розробки власної ядерної зброї.

Під час свого візиту Юн заявив, що міжнародне співтовариство має протистояти російській агресії в Україні, і натякнув, що його уряд розглядає можливість надання летальної допомоги.

– Ми уважно стежимо за ситуацією, яка складається на полі бою в Україні, і вживемо відповідних заходів, щоб підтримати міжнародні норми і міжнародне право, – сказав президент Південної Кореї.

Вашингтон уперше звернувся до Сеула минулого року і попросив його надати артилерію для війни в Україні. Дві сторони виробили початкову конфіденційну угоду, але південнокорейці злякалися після того, як вона з’явилася в ЗМІ, за словами американських чиновників.

З моменту початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року США поставили Україні понад 2 млн 155-мм артилерійських снарядів, але їхні запаси почали вичерпуватися, що змусило США почати глобальне полювання за боєприпасами. За словами офіційних осіб США і Конгресу, Пентагон провів рейд за своїми власними запасами артилерійських снарядів на об’єктах у Німеччині, Ізраїлі, Кувейті та Південній Кореї, щоб заповнити нестачу.

У березні південнокорейські чиновники непокоїлися, що відправлення снарядів порушить політику країни, яка на той час передбачала надання Україні тільки нелетальної підтримки, але вони також побоювалися давати відсіч союзнику, згідно з витоком секретних документів.

Південнокорейські чиновники також побоювалися, що задоволення прохання США може створити враження, що надання снарядів було обміном на візит Юна до Вашингтона, зазначається в одному з документів Пентагону, витік яких стався через гвардійця Національної повітряної гвардії США.

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Джерело: The Wall Street Journal
Війна в Україні, Південна Корея, США
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