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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибух пролунав у Львові під час тривоги

вибух
Фото: Pixabay

У Львові пролунали вибухи під час загрози атаки дронів на заході України.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Спільноти, які моніторять активність російських дронів раніше повідомляли, що в напрямку західних регіонів України були випущені дрони Shahed.

Представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у Львові.

Дивитися інтерактивну онлайн-карту повітряних тривог на території України можна на Фактах ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Львів, Львівська область
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