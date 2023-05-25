Вибух пролунав у Львові під час тривоги

У Львові пролунали вибухи під час загрози атаки дронів на заході України.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Спільноти, які моніторять активність російських дронів раніше повідомляли, що в напрямку західних регіонів України були випущені дрони Shahed.

Представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у Львові.

Дивитися інтерактивну онлайн-карту повітряних тривог на території України можна на Фактах ICTV.

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