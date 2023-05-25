Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Залужний розвінчав російські фейки про своє “поранення”: оприлюднено відео

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців на тлі поширення російських фейків про його “поранення”.

Відповідне відео, зняте 25 травня, оприлюднив у соцмережах журналіст, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

– Щиро дякую всім українцям. Разом обовʼязково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди! – зазначив Залужний.

Як пояснив Штефан, мета цього запису – спростувати фейкові твердження окупантів щодо головнокомандувача ЗСУ.

Штефан нагадав, що протягом травня спостерігаються “феєричні та фантастичні історії” від російської пропаганди про Залужного, а також різні конспірологічні версії “від так званих експертів”.

Офіцер наголосив, що головнокомандувач ЗСУ добре почувається і продовжує планувати звільнення територій України від окупаційних військ РФ.

Нещодавно російські пропагандисти почали поширювати фейк, що Валерій Залужний начебто дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час ракетного удару по командному пункту в районі села Посад-Покровське на Херсонщині. Як пояснював секретар РНБО Олексій Данілов, таким чином окупанти намагалися створити інформаційний привід та відвернути увагу від подій у Бєлгородській області.

Це вже не перша спроба російської пропаганди поширити дезінформацію про головнокомандувача ЗСУ. Раніше вони вигадали фейк про його “зникнення”, щоб деморалізувати українських військових у Бахмуті.

Крім того, окупанти розповсюджували фейкову інформацію про начебто загибель українського військового командування: командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюри, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Війна в Україні, Валерій Залужний, ЗСУ, Російська пропаганда, Фейк, Фейкові новини
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вразливі лише в одному: пілот ВПС США назвав переваги й недоліки F-16
Залужний розвінчав російські фейки про своє “поранення”: оприлюднено відео
Курсанти РФ, які проходять навчання біля кордонів України, пиячать і порушують закон – ЦНС
Залужний розвінчав російські фейки про своє “поранення”: оприлюднено відео
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Святослав Паламар Калина
Сотні окупантів і вкрадені човни: РФ мілітаризувала острів Джарилгач на Херсонщині
російські окупанти
СБУ повідомила про підозру віцеадміралу РФ, який наказав обстрілювати Україну Калібрами
Залужний розвінчав російські фейки про своє “поранення”: оприлюднено відео
Відео
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Христина Гавриш
На Закарпатті виготовляють макети ПТРК Стугна: як це допомагає ЗСУ
Залужний розвінчав російські фейки про своє “поранення”: оприлюднено відео
Відео та електронні бланки: як зміниться техогляд в Україні
Таксі
Десятки загиблих та сотні поранених щодня: як РФ потрапила в пастку у Бахмуті
Бахмут
Готує борщ і пироги: трирічна блогерка розриває соцмережі та допомагає ЗСУ
Залужний розвінчав російські фейки про своє “поранення”: оприлюднено відео
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь