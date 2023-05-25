Залужний розвінчав російські фейки про своє “поранення”: оприлюднено відео

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців на тлі поширення російських фейків про його “поранення”.

Відповідне відео, зняте 25 травня, оприлюднив у соцмережах журналіст, полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

– Щиро дякую всім українцям. Разом обовʼязково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди! – зазначив Залужний.

Як пояснив Штефан, мета цього запису – спростувати фейкові твердження окупантів щодо головнокомандувача ЗСУ.

Штефан нагадав, що протягом травня спостерігаються “феєричні та фантастичні історії” від російської пропаганди про Залужного, а також різні конспірологічні версії “від так званих експертів”.

Офіцер наголосив, що головнокомандувач ЗСУ добре почувається і продовжує планувати звільнення територій України від окупаційних військ РФ.

Нещодавно російські пропагандисти почали поширювати фейк, що Валерій Залужний начебто дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час ракетного удару по командному пункту в районі села Посад-Покровське на Херсонщині. Як пояснював секретар РНБО Олексій Данілов, таким чином окупанти намагалися створити інформаційний привід та відвернути увагу від подій у Бєлгородській області.

Це вже не перша спроба російської пропаганди поширити дезінформацію про головнокомандувача ЗСУ. Раніше вони вигадали фейк про його “зникнення”, щоб деморалізувати українських військових у Бахмуті.

Крім того, окупанти розповсюджували фейкову інформацію про начебто загибель українського військового командування: командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Ігоря Танцюри, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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