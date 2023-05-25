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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зараз наша система управління відповідає європейській системі демократії – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз бореться не лише за свою долю, а й за долю усієї Європи, якою вона має залишитися.

Про це він сказав у своєму зверненні до Комітету регіонів ЄС.

— Демократія і повага до особистості. Рівність між людьми та громадами. Повага до іншого і сила в єднанні різних. Усе це – наша Європа, все це – ми, і все це – те, чого не знайти у нашого спільного ворога. Маємо пам’ятати про це, – сказав президент.

Президент зазначив, що від Атлантики до східного кордону України ми бачимо єдині принципи в основі організації суспільного життя, в основі управління країнами, в основі взаємодії між державою і громадами. Він підкреслив, що це все те, чого не знайти у нашого спільного ворога.

Зеленський сказав, що зараз система управління в Україні, навіть в умовах воєнного часу, відповідає європейській системі демократії.

Він висловив упевненість, що Україна буде такою частиною Європи, в якій не залишиться жодної руїни.

— Ми приберемо кожну руїну, яку Росія принесла своєю війною, – все відбудуємо, все зробимо таким, щоб наша сила, сила нашої з вами Європи, була очевидною, – наголосив президент.

Глава держави запросив членів Комітету регіонів ЄС до співпраці на всіх рівнях із Конгресом місцевих та регіональних влад України. Долучитися до роботи з офісами міжнародного співробітництва, що створюються для активнішої роботи з відбудови в Україні. Крім того, він запросив їх відвідати Україну.

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