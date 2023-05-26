Зеленський про обмін полоненими: Що більше росіян візьмемо, то більше українців повернемо

Українські захисники мають пам’ятати на фронті, що чим більше буде взято у полон росіян, тим більше Україна зможе повернути українців з полону в Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 25 травня 2023 року.

Він нагадав, що сьогодні Україна має черговий позитивний результат щодо обміну військовополонених.

– Повернули з російського полону ще 106 наших воїнів – вони билися на Бахмутському напрямку, – сказав президент.

Зеленський наголосив на важливості того, що про багатьох із цих 106 людей узагалі не було жодної інформації, оскільки вони вважалися безвісти зниклими.

Серед повернутих захисників України вісім офіцерів, 98 солдатів і сержантів.

Президент подякував команді, яка займається обмінами, та кожному українському бійцю, які забезпечили наявність в України відповідного обмінного фонду.

– Це мають пам’ятати всі на передовій: що більше російських полонених візьмемо, то більше наших людей повернемо, – додав він.

Володимир Зеленський також розповів про свою зустріч з міністром оборони Швеції у Києві.

– Подякував за незмінну підтримку для нашої держави, для наших воїнів. Особливий наголос у зустрічі зробили на посиленні нашої оборони бронетехнікою. Обговорили й нашу авіаційну коаліцію, яку створюємо з партнерами, – сказав він.

Володимир Зеленський також подякував Фінляндії, яка відправила Україні новий – вже 16-й – пакет оборонної підтримки на понад €100 млн.

– Є сьогодні й важливе рішення Ради Євросоюзу для України – ще на рік подовжено торговельну лібералізацію на українську продукцію. Фактично це повне скасування мит і квот до червня 24-го року, – сказав він.

Президент назвав це “новим етапом секторальної інтеграції нашої економіки – України та всього Європейського Союзу”.

За його словами, у процесі просування України до Євросоюзу така лібералізація має з тимчасової перетворитись на постійну, яка не матиме жодних винятків та обмежень.

Володимир Зеленський зазначив, що українці мають бути свідомі того, що й після цього рішення є ризик, що окремі обмеження все ж можуть залишитися, якщо тиск окремих урядів на ЄС збережеться.

– Але внутрішня політика не має перекривати спільні європейські цілі. Тож, упевнений, ми зможемо знайти таке рішення, зокрема для фермерів в Україні і в деяких країнах-сусідах, яке відповідатиме нашим спільним європейським інтересам і стандартам, – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів, як сьогодні привітав з професійним днем працівників Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України.

– Подякував за те, що зв’язок в Україні й для держави, і для наших військових, і для звичайних громадян залишається стабільним попри всі загрози. Це важливий результат, який допомагає нам стійко та ефективно протидіяти російським окупантам, – сказав він.

Окремо український лідер подякував воїнам Нацгвардії, зокрема на Запорізькому напрямку.

– Знищено кілька російських “сушок” 15-ю бригадою оперативного призначення нашої Нацгвардії. Дякую двом нашим особливо влучним воїнам. До речі, один із них уже відзначений званням Героя України й має на своєму рахунку не лише ворожі літаки, а й збиту крилату ракету, – сказав президент.

Щодо Донецького напрямку, то там особливо відзначилися 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, 18-й і 137-й окремі батальйони морської піхоти та 74-й окремий розвідувальний батальйон, повідомив Зеленський і подякував кожному.

Джерело : Офіс президента

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