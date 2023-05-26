Батьки ховають від евакуації: скільки дітей досі залишаються в Бахмуті та Авдіївці

Із населених пунктів Донецької області, де зараз ведуться активні бойові дії, досі не вдалося евакуювати вісьмох дітей. Четверо з них залишаються в зруйнованому місті Бахмут.

Про це розповів на брифінгу начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами Донецької ОВА Олександр Вдовенко.

Так, станом на 23 травня із населених пунктів, де відбуваються бої, примусово евакуювали 128 дітей разом із батьками або їхніми законними представниками.

Ще вісім дітей батьки або ховають від евакуації, або ж категорично відмовляються відпускати їх у безпечне місце.

– У населених пунктах, де ведуться бойові дії, залишаються 8 дітей, а саме: Бахмут – четверо, Авдіївка – один (батьки приховують дитину), місто Красногорівка – двоє, селище Керамік – один (батьки категорично відмовляються), – зазначили в ОВА.

За словами Вдовенка, примусова евакуація вже охопила 21 населений пункт Донецької області.

Він закликав місцевих жителів виїхати до безпечніших регіонів, оскільки обстріли з боку окупаційних військ РФ стають дедалі частішими.

– Майже щодня надходить інформація про поранених і загиблих цивільних, тож не нехтуйте своїм життям та життям своїх дітей. Пам’ятайте, евакуація рятує життя! – наголосив Вдовенко.

За його словами, наразі розглядається можливість примусової евакуації дітей із деяких інших населених пунктів Донецької області. Таке рішення ще мають погодити з військовим командуванням та Координаційним штабом при Мінреінтеграції.

Як відомо, на початку березня цього року Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Разом із дітьми можуть евакуюватися їхні батьки та законні представники.

У Донецькій області обов’язкова евакуація дітей розпочалася 7 квітня.

Джерело: Донецька ОВА

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