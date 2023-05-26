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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Бій тривав 10 годин. Під Авдіївкою, попри хімічну атаку, прикордонники відбили штурм окупантів

Бій тривав 10 годин. Під Авдіївкою, попри хімічну атаку, прикордонники відбили штурм окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Попри хімічну атаку, бійці Державної прикордонної служби України та ЗСУ відбили штурм противника на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляють у ДПСУ. 

Зазначається, що штурму українських позицій передував артилерійський обстріл. Боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників. Далі окупанти за підтримки танків і броньовиків пішли в атаку.

Бій тривав близько десяти годин. За цей час наші захисники знищили 30 загарбників, два танки, бойову машину піхоти та бронетранспортер.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів, а також знищено ворожий літак  та 30 одиниць важкої техніки.

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Бій тривав 10 годин. Під Авдіївкою, попри хімічну атаку, прикордонники відбили штурм окупантів

Авдіївка, Війна в Україні, Держприкордонслужба, Донецька область, ЗСУ
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (26.05.2023)
Бій тривав 10 годин. Під Авдіївкою, попри хімічну атаку, прикордонники відбили штурм окупантів
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