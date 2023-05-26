Бій тривав 10 годин. Під Авдіївкою, попри хімічну атаку, прикордонники відбили штурм окупантів

Попри хімічну атаку, бійці Державної прикордонної служби України та ЗСУ відбили штурм противника на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляють у ДПСУ.

Зазначається, що штурму українських позицій передував артилерійський обстріл. Боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників. Далі окупанти за підтримки танків і броньовиків пішли в атаку.

Бій тривав близько десяти годин. За цей час наші захисники знищили 30 загарбників, два танки, бойову машину піхоти та бронетранспортер.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів, а також знищено ворожий літак та 30 одиниць важкої техніки.

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