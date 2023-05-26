Це суто звірство: Зеленський планує домовитись про нові системи ППО після удару РФ по Дніпру

Україна планує пришвидшити поставки нових систем протиповітряної оборони після удару Росії по Дніпру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за вечір 26 травня.

Він повідомив, що почав відеозапис звернення за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.

– Питання – очевидні. Передова, наш захист і наші активні дії, забезпечення наших воїнів зброєю та снарядами, технікою. ППО і захист від терору, – сказав Зеленський.

Президент додав, що протягом дня отримує доповіді щодо ситуації у Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару росіян.

– Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти, – сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей.

– Мої співчуття рідним та близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, і серед них – двоє дітей, – повідомив глава держави.

Український лідер повідомив, що влада має намір зробити все можливе й неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО, що є буквально щоденним питанням для роботи з партнерами.

– За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. І ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому, – сказав він.

Президент додав, що на Ставці важливу доповідь щодо відповідних напрямків на Донбасі зробив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Сирський.

– Наші воїни роблять там неймовірні речі, і кожна відбита у окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота – це нові й нові аргументи для світу, що Україна – може, може перемогти, – сказав він.

Президент повідомив, що йому також доповів міністр оборони Олексій Резніков про підсумки зустрічі в форматі Рамштайн, що Зеленський назвав “хорошими результатами”.

Володимир Зеленський додав, що також протягом дня мав нараду з фахівцями з міжнародних відносин щодо руху в НАТО.

– Ми маємо використати – і використаємо! – кожну можливість цього й наступного місяця, загалом цього року, щоб наповнити реальним політичним змістом наші відносини з Альянсом, – сказав він.

Окремо президент розповів про свою розмову із американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який є одним із найбільш впливових і досвідчених політиків США. Зеленський сказав, що обговорив із сенатором США ситуацію в обороні України на сьогодні, а також потреби держави найближчого часу.

Володимир Зеленський додав, що Україна готує кілька міжнародних звернень, щоб збільшити підтримку держави як у колі традиційних союзників і партнерів, так і в країнах Глобального Півдня.

Окремо український лідер повідомив про нараду щодо нових санкцій, які мають бути спрямовані проти тих, хто сприяє російській агресії.

Президент України також повідомив, що сьогодні Грузія відзначає День незалежності.

– Я вітаю весь народ Грузії та бажаю бути разом з нами й усіма іншими народами Європи у вільній, мирній та об’єднаній європейській родині. Я бажаю цього всій Грузії – і тим частинам вашої країни, які поки що в російській окупації. Поки що! – сказав він.

Він додав, що Грузія є однією з давніх і поважних історичних сил, яку не здолати.

Джерело : Офіс президента

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