Говоритиме про Україну: Блінкен вирушить із візитом до Швеції, Норвегії та Фінляндії

Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить поїздку до країн Північної Європи, щоб, серед іншого, обговорити допомогу Україні.

Як поінформували в пресслужбі Держдепу США, з 29 травня по 2 червня заплановано візити до Швеції, Норвегії та Фінляндії.

Під час поїздки Блінкен планує поглибити трансатлантичне співробітництво “з основних пріоритетів національної безпеки та економіки”.

У Швеції держсекретар разом із міністром торгівлі США Джиною Раймондо буде співголовою четвертого засідання Ради з торгівлі та технологій США-ЄС. Там він закликатиме притягнути РФ до відповідальності за агресію та підтримувати Україну.

Із 31 травня по 1 червня Блінкен перебуватиме в Норвегії, де також обговорюватиме додаткову підтримку України.

– Він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити підготовку до липневого саміту у Вільнюсі, підтримку України та інші трансатлантичні пріоритети, – зазначили в Держдепі.

А на початку червня Блінкен приїде до Фінляндії, де виступить із промовою в Гельсінкі. Він планує висвітлити “всі аспекти стратегічної невдачі російської агресії проти України”. Крім того, держсекретар згадає в промові про зусилля союзників з підтримки захисту Україною своєї території, суверенітету і демократії “в прагненні до справедливого і міцного миру”.

Як відомо, Норвегія очолить коаліцію з навчання українських пілотів на багатофункціональних винищувачах F-16. А в Міноборони Швеції заявили, що українці зможуть пройти базову підготовку на винищувачах четвертого покоління JAS 39 Gripen.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що саме держсекретар США Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації Джо Байдена, хто закликав передати Україні літаки F-16 із арсеналу союзників.

Джерело: Держдеп США

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