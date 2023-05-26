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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Катер Буча – тепер у ВМС ЗСУ: що відомо про функціонал та призначення

Катер Буча – тепер у ВМС ЗСУ: що відомо про функціонал та призначення
Фото: Міноборони

26 травня до складу ВМС ЗСУ ввели малий броньований артилерійський катер Буча, який пройшов усі етапи заводських і державних випробувань.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Головні його призначення:

  • патрулювання у ближній морській зоні, у річках та лиманах;
  • захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України;
  • протидія імовірним висадкам десантних засобів противника.

Як уточнює АрміяInform, на бронекатері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей ворога.

Однією з особливостей цього катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він є майже невловимий для радіолокаційних та інфрачервоних засобів окупантів. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї ворога та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Катер спроєктований Дослідно-проєктним центром кораблебудування (м. Миколаїв).

Війна в Україні, Військова техніка, Міноборони
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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