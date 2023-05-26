Катер Буча – тепер у ВМС ЗСУ: що відомо про функціонал та призначення
26 травня до складу ВМС ЗСУ ввели малий броньований артилерійський катер Буча, який пройшов усі етапи заводських і державних випробувань.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Головні його призначення:
- патрулювання у ближній морській зоні, у річках та лиманах;
- захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України;
- протидія імовірним висадкам десантних засобів противника.
Як уточнює АрміяInform, на бронекатері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей ворога.
Однією з особливостей цього катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він є майже невловимий для радіолокаційних та інфрачервоних засобів окупантів. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї ворога та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.
Катер спроєктований Дослідно-проєктним центром кораблебудування (м. Миколаїв).
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко