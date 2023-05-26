Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ранок в окупованому Урзуфі почався з вибухів: що відомо
Уранці 26 травня в поки що окупованому селі Урзуф Донецької області прогриміли вибухи.
За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, гучні звуки пронизали населений пункт орієнтовно о 07:15 та 07:25.
– Бердянськ знову? – ставить риторичне запитання Петро Андрющенко.
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