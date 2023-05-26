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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ранок в окупованому Урзуфі почався з вибухів: що відомо

Вибух

Уранці 26 травня в поки що окупованому селі Урзуф Донецької області прогриміли вибухи.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, гучні звуки пронизали населений пункт орієнтовно о 07:15 та 07:25.

– Бердянськ знову? – ставить риторичне запитання Петро Андрющенко.

Донецька область
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