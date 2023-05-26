Росія бʼє по Україні обмеженим боєкомплектом раз на 2-3 дні, аби виснажити ППО – експерт

Росія робить акцент на періодичності повітряних атак обмеженим боєкомплектом раз на 2-3 дні, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– Такими ударами вони намагаються виснажувати протиповітряну оборону, але з іншого боку це ще демонструє те, що у них обмежений дійсно боєкомплект, у них не вистачає часу, щоб його накопичувати, тому вони використовують майже те, що виробляють, – сказав він.

Коваленко розповів, що останнім часом окупанти стали більше бити по сільськогосподарських об’єктах, а також підкреслив, що більшість повітряних цілей збивають Сили протиповітряної оборони.

– Вони сприймають складські приміщення, вони сприймають ось такі об’єкти, транспортні вузли як ціль, де можуть розміщуватися склади з боєприпасами або з паливно-мастильними матеріалами. А окрім цього вони ще мають дуже низьку точність цих ракет, зараз вони не проходять повноцінного технічного контролю, і є помилки саме при точності нанесення ударів, – зазначив військово-політичний оглядач.

Нагадаємо, уранці 26 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру та влучили у поліклініку. Станом на 12:00 одна людина загинула та 15 поранені. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих.

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