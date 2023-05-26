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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Розстріляли 10 авто цивільних у Гостомелі: завершено розслідування щодо п’яти військових РФ

Розстріляли 10 авто цивільних у Гостомелі: завершено розслідування щодо п’яти військових РФ

Правоохоронці скерували справу до суду відносно фігурантів, які під час окупації Гостомеля обстріляли 10 автомобілів, через що постраждало 11 цивільних. Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Розстріляли 10 авто цивільних у Гостомелі: завершено розслідування щодо п’яти військових РФ

Фото: Нацполіція

Про це повідомила Нацполіція України.

– Встановили п’ятьох військових РФ, які в період тимчасової окупації Гостомеля обстріляли 10 автомобілів із мирними жителями, які намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро людей, а ще шестеро дістали поранення, – зазначається у повідомленні.

Розстріляли 10 авто цивільних у Гостомелі: завершено розслідування щодо п’яти військових РФ
Розстріляли 10 авто цивільних у Гостомелі: завершено розслідування щодо п’яти військових РФ
Розстріляли 10 авто цивільних у Гостомелі: завершено розслідування щодо п’яти військових РФ
Розстріляли 10 авто цивільних у Гостомелі: завершено розслідування щодо п’яти військових РФ

Щодо них було зібрано необхідну доказову базу для притягнення винних до відповідальності.

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Попередньо, п’ятьом фігурантам, 1971-х, 1976, 1978, 1993 років народження, заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

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