Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Маріуполі в районі Азовсталі пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Маріуполі у районі Азовсталі пролунало два потужних вибухи.
Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
– Два потужних вибухи в районі Азовсталі. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольським зафіксовано невдалу роботу ППО. Хороший вечір, – написав він у соцмережі.
Нагадаємо, що 22 травня у Маріуполі серед ночі прогриміли щонайменше два вибухи.
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