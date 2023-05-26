У Маріуполі в районі Азовсталі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Маріуполі у районі Азовсталі пролунало два потужних вибухи.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Два потужних вибухи в районі Азовсталі. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольським зафіксовано невдалу роботу ППО. Хороший вечір, – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, що 22 травня у Маріуполі серед ночі прогриміли щонайменше два вибухи.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.