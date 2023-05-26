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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Маріуполі в районі Азовсталі пролунали вибухи

У Маріуполі в районі Азовсталі пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Маріуполі у районі Азовсталі пролунало два потужних вибухи.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Два потужних вибухи в районі Азовсталі. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольським зафіксовано невдалу роботу ППО. Хороший вечір, – написав він у соцмережі.

Нагадаємо, що 22 травня у Маріуполі серед ночі прогриміли щонайменше два вибухи.

Азовсталь, Війна в Україні, Вибух, Маріуполь
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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