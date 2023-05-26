У Повітряних силах пояснили, чому не змогли збити усі повітряні цілі під час нічної атаки

Під час нічної повітряної атаки РФ на Україну у п’ятницю, 26 травня, не вдалось збити всі цілі, оскільки противник застосував інші типи озброєння, а саме зенітні керовані ракети С-300 та С-400, а також змінив напрямок атаки з Заходу на Схід.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що цієї ночі в основному під прицілом були Дніпропетровська та Харківська області.

– Також у Повітряному командуванні Центр на Київщині теж спрацьовано непогано, — сказав він.

Ігнат зазначив, що С-300 та С-400 летять по балістичній траєкторії, тому необхідні засоби, які можуть працювати проти балістики.

Нагадаємо, українські військові під час нічної атаки знищили 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/X-555, 23 ударних дрони Shahed-136/131 та два безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан-10 та Мерлін-ВР.

Загалом із 22:00 25 травня до 05:00 26 травня росіяни випустили 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон.

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