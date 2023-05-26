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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Україна може відновити державні кордони 1991 року – Держдеп США

Повітряні сили ЗСУ
Фото: Depositphotos

Україна може визволити тимчасово окуповані Російською Федерацією території та відновити кордони 1991 року й має для цього всі можливості.

Таку заяву зробив речник Державного департаменту США Метью Міллер, на пресбрифінгу 25 травня. 

Він зазначив, що Україна має право та можливості для відновлення власних кордонів, зокрема повернення окупованого півострова Крим.

– Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету й територіальної цілісності, – сказав речник Держдепу. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на суму до $300 млн.

За неофіційними даними, у пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України від Росії.

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Снаряди, боєприпаси

Держдеп США, Росія, США, Україна
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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