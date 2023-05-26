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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Україні можуть заборонити телекомунікаційне обладнання з Китаю – у РНБО вже обговорюють

Китай
Фото: Pixabay

У Раді національної безпеки та оборони (РНБО) розпочали обговорення щодо можливості відмови від викоритання українськими телеком-операторами китайського обладнання.

Про це повідомив керівник управління з питань інформаційної безпеки служби з питань інформбезпеки та кібербезпеки апарату РНБО Володимир Звєрєв під час конференції Україна: стійкість зв’язку та Інтернету під час війни.

– Зараз триває етап обговорення, це важливо, тому що ризики є, а у нас ухвалення рішень ґрунтується на ризик-орієнтованих обговореннях. Я думаю, що це дуже правильно, що обговорення є, тому чекаємо, – сказав Звєрєв.

За його словами, обмеження на використання телеком-обладнання, виробленого в Китаї, здебільшого торкнуться операторів, які працюють із державними мережами та/або підключені до державних структур.

Директор департаменту розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик також підтвердив, що міністерство отримало запит від РНБО щодо можливої заборони китайського обладнання.

Він вказує, що можливі два шляхи: заборона на купівлю нового обладнання з правом використовувати наявне й вимога замінити вже наявне обладнання виробництва КНР.

– Треба розуміти, скільки це коштуватиме і хто це зможе фінансувати, адже це величезні ресурси, – сказав він, додавши, що заміна наявного обладнання обійдеться у понад $1 млрд.

Мацик сказав, що фактично під час кожної зустрічі з європейцями та американцями, які розглядають питання надання допомоги Україні, постає питання: А що з обладнанням китайських виробників?

За його словами, вони не кажуть “можна чи ні”, але такі питання почали ставити частіше.

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В Україні можуть заборонити телекомунікаційне обладнання з Китаю – у РНБО вже обговорюють

Китай, РНБО
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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