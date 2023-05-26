Юсов пояснив, що означає “Путін – ціль №1 для України”

Російський диктатор Володимир Путін для України є ціллю №1 з точки зору його затримання та доставлення до міжнародного трибуналу в Гаагу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Це є уточненням української розвідки на матеріал німецького видання Die Welt про нібито намір спецслужб України фізично ліквідувати диктатора та деяких його посіпак.

– Розумію, що є медійники, які підхоплюють і готують найбільш “смажені” факти, але в оригіналі було дещо по-іншому. Справді, Путін ― явний воєнний злочинець, як і вся його банда. Він дійсно – ціль №1 з точки зору затримання й доставлення до міжнародного суду в Гаагу, ― пояснив Юсов.

Крім того, він висловив сумнів, чи доцільно наразі докладати надзусиль, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна.

Юсов зауважив, що затримання воєнного злочинця Путіна та його поплічників, щоб вони постали перед міжнародним трибуналом – це питання справедливого покарання, яке обов’язково буде реалізоване.

– Гаага для Путіна – неминуча, ― додав Юсов.

Нещодавно у Die Welt вийшло інтерв’ю з представником ГУР Вадимом Скібіцьким, в якому йшлося, що Україна нібито має умовний список людей, яких хоче ліквідувати.

Серед них – російський диктатор Путін, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші персони, відповідальні за повномасштабне вторгнення.

Джерело : ГУР

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