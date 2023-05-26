Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Задовольнить потреби двох ешелонів оборони: що відомо про ЗРК NASAMS
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Росія атакує Україну ракетами Х-101: що відомо про снаряд, характеристики та дальність дії
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Юсов пояснив, що означає “Путін – ціль №1 для України”

володимир путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін для України є ціллю №1 з точки зору його затримання та доставлення до міжнародного трибуналу в Гаагу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Це є уточненням української розвідки на матеріал німецького видання Die Welt про нібито намір спецслужб України фізично ліквідувати диктатора та деяких його посіпак.

Розумію, що є медійники, які підхоплюють і готують найбільш “смажені” факти, але в оригіналі було дещо по-іншому. Справді, Путін ― явний воєнний злочинець, як і вся його банда. Він дійсно ціль №1 з точки зору затримання й доставлення до міжнародного суду в Гаагу, ― пояснив Юсов.

Крім того, він висловив сумнів, чи доцільно наразі докладати надзусиль, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна.

Юсов зауважив, що затримання воєнного злочинця Путіна та його поплічників, щоб вони постали перед міжнародним трибуналом – це питання справедливого покарання, яке обов’язково буде реалізоване.

Гаага для Путіна неминуча, ― додав Юсов.

Нещодавно у Die Welt вийшло інтерв’ю з представником ГУР Вадимом Скібіцьким, в якому йшлося, що Україна нібито має умовний список людей, яких хоче ліквідувати.

Серед них – російський диктатор Путін, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші персони, відповідальні за повномасштабне вторгнення.

Джерело: ГУР
Андрій Юсов, Війна в Україні, Володимир Путін, Гаага, Розвідка, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Батьки ховають від евакуації: скільки дітей досі залишаються в Бахмуті та Авдіївці
Евакуація дітей
Це суто звірство: Зеленський планує домовитись про нові системи ППО після удару РФ по Дніпру
Юсов пояснив, що означає “Путін – ціль №1 для України”
У Генштабі вважають дуже високою ймовірність завдання нових ракетних ударів – зведення
Юсов пояснив, що означає “Путін – ціль №1 для України”
Після атаки на Дніпро Зеленський скликав Ставку
Юсов пояснив, що означає “Путін – ціль №1 для України”
Говоритиме про Україну: Блінкен вирушить із візитом до Швеції, Норвегії та Фінляндії
Ентоні Блінкен
Відео
ЗРК Стріла-10: як радянський комплекс стоїть на сторожі України

Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Юсов пояснив, що означає “Путін – ціль №1 для України”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)
Юсов пояснив, що означає “Путін – ціль №1 для України”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (26.05.2023)
Юсов пояснив, що означає “Путін – ціль №1 для України”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (26.05.2023)
Юсов пояснив, що означає “Путін – ціль №1 для України”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь