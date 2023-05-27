Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Терміново
У Львові чутно вибухи – ОВА повідомила подробиці
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 27.05.2023 – ситуація на фронті

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби, відбулось 25 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту.

Карта бойових дій в Україні на 27.05.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 27 травня 2023

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по районах Стрілечої та Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам’янка Харківської області та Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же – завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Первомайського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаударів поблизу Степового Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Обстріляв населені пункти Времівка і Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 458-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Карта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мінус 480 окупантів 35 одиниць важкої техніки: втрати РФ у війні за минулу добу
Бої на фронті
Контратаки ЗСУ ускладнюють росіянам виведення “вагнерівців” із Бахмута – ISW
проросійські окупанти
У Сватовому в’язні-окупанти викрали КамАЗ і втекли з підрозділу – Генштаб
Карта бойових дій на 27.05.2023 – ситуація на фронті
СБУ змогла перевербувати низку викритих російських агентів – Малюк
Карта бойових дій на 27.05.2023 – ситуація на фронті
Підрив Кримського моста і флоту РФ у Севастополі: СБУ розкрила деталі спецоперацій України
Карта бойових дій на 27.05.2023 – ситуація на фронті
Відео
Десятки загиблих та сотні поранених щодня: як РФ потрапила в пастку у Бахмуті

Міністерство оборони США не робитиме публічних оцінок щодо того, чи дійсно російські військові повністю захопили Бахмут. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Ярослава Марущенко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Карта бойових дій на 27.05.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)
Карта бойових дій на 27.05.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (26.05.2023)
Карта бойових дій на 27.05.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (26.05.2023)
Карта бойових дій на 27.05.2023 – ситуація на фронті
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь