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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ламає всю стратегію ядерного блефу Кремля: аналітик про спроби РФ вразити систему Patriot

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Намагання росіян вразити системи Patriot у Києві пояснюються не намаганням зірвати контранаступ Сил оборони, а стратегією стосунків Москви із Заходом.

Так вважає військовий і політичний аналітик, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар Євген Дикий.

За його словами, у росіян є дві конкуруючі історії – політична та військова доцільність. Він каже, що коли окупанти вираховують склади десь на Тернопільщині, це військова доцільність. Цим командують генерали, яких хвилює, як зірвати наш наступ.

– А коли вони намагаються випасати Patriot у Києві – це вже команди набагато вище, ніж у генералів. Ледь не від самого Путіна. Тут йдеться абсолютно не про наш наступ та війну, а про стратегію їхніх стосунків із Заходом. Це те, чого в нас не всі розуміють. Система Patriot – це основа протиракетної оборони Європи, – каже він.

Дикий наголошує, що від Балтійського до Середземного моря стоїть лінія із приблизно сотні Patriot, яка прикриває західну Європу. Частину Patriot посунули східніше, щоб прикрити нових членів НАТО також.

В принципі, протиракетна оборона Європи базована на американських Patriot. Тобто, це натовський щит, який був побудований давно.

– Остання страшилка, яка ще заходить Заходу – це його здатність завдати ядерного удару. Причому, Росія розуміє, і Захід розуміє, що Росія розуміє, що виграти ядерну війну вона не здатна. Тобто Росія в разі ядерної війни буде знищена вщент – і це не секрет, – додає він.

За його словами, цей блеф спрацьовує, тому що в Росії є міф про Кинджал. Кинджал виготовили не для того, щоб воювати з Україною. Це був їхній останній аргумент до “вторгнення із Заходу”. Тому що, нібито, він мав вражати Patriot. Він нібито був гіперзвуковим, тому не перехоплювався Patriot.

А тут виходить, що Patriot їх перехоплює, зауважує Дикий. Він додає, що це ламає всю стратегію ядерного блефу РФ.

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MIM-104 Patriot

Джерело: Новинарня

Війна в Україні, Російська агресія
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