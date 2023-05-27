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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 480 окупантів і 35 одиниць важкої техніки: втрати РФ у війні за минулу добу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупаційні війська на фронті зазнали чималих втрат, зокрема, Збройні сили України вдало ліквідували майже 500 ворогів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 27 травня 2023:

  • особового складу ‒ близько 206 200 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 3799 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 7442 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 3406 (+22) од.;
  • РСЗВ – 572 (+2) од.;
  • засобів ППО ‒ 329 (+1) од.;
  • літаків – 310 од.;
  • гелікоптерів – 296 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31) од.;
  • крилатих ракет ‒ 1025 (+10) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 449 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 458-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні
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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
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