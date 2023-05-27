Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 480 окупантів і 35 одиниць важкої техніки: втрати РФ у війні за минулу добу
Минулої доби російські окупаційні війська на фронті зазнали чималих втрат, зокрема, Збройні сили України вдало ліквідували майже 500 ворогів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 27 травня 2023:
- особового складу ‒ близько 206 200 (+480) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3799 (+3) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 7442 (+7) од.;
- артилерійських систем – 3406 (+22) од.;
- РСЗВ – 572 (+2) од.;
- засобів ППО ‒ 329 (+1) од.;
- літаків – 310 од.;
- гелікоптерів – 296 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31) од.;
- крилатих ракет ‒ 1025 (+10) од.;
- кораблів/катерів ‒ 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11) од.;
- спеціальна техніка ‒ 449 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 458-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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