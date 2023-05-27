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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На нас застосовували все, навіть фосфор: переселенка про жахіття у Маріуполі та як вдалося вижити

Маріуполь
Фото: Getty Images

Під час окупації Маріуполя на вулицях міста лежали трупи, які ніхто не прибирав, а солдати РФ роздягали цивільних, шукали наколки та вбивали.

Про це Клавдія, яка дивом вибрались з пекла Маріуполя, розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу LUTIY 24.

– На нас застосовували все, все, що тільки можна, навіть фосфор. Люди, які виїжджали ризикували, адже їх розстрілювали, – каже жінка.

Вона зазначає, що найбільше з дітьми боялася літаків, які скидали касетні снаряди.

– З 4 березня почалася взагалі катастрофа, бо відключили нам газ, світло, воду, зв’язок, цивілізації немає. Ми ходили по воду у приватний сектор під обстрілами. У місті такий хаос коївся – все розкрадали, бомбили, всьо трощили, горіло скрізь, – каже жінка.

Також вона розповіла, як їй вдалося вибратися з пекла.

– Ми разом з ними (волонтерами, – Ред.) поїхали 30 березня у Запоріжжя на розвідку. Бо ми не знали, що коїться, бо нам сказали, що скрізь йде війна, скрізь така катастрофа, як у Маріуполі. Приїхавши до Запоріжжя, ми були у шоці – є світло, є вода, люди тебе зустрічають, годують. Я плакала від щастя, – говорить Клавдія.

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Війна в Україні, Маріуполь, Російська агресія
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