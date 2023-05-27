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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти громадян РФ і компаній

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти понад 200 російських і білоруських компаній, серед яких багато ремонтних заводів.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента під номером №307/2023.

– Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), – йдеться у повідомленні.

Згідно з додатком №1 до указу, Зеленський запровадив санкції проти 51 громадянина Російської Федерації. Санкції проти фізичних осіб діятимуть протягом 10 років.

Згідно з додатком №2, президент увів у дію санкції проти 220 юридичних осіб, серед яких є як російські компанії, так і  закордонні.

Зокрема застосовано санкції до таких російських компаній, як акціонерне товариство Залізнична торгова компанія, ТОВ Інноваційні технології мастил, ТОВ Оборонрегістр.

До списку потрапили також білоруські компанії – зокрема Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова, Вітебський завод радіодеталей Моноліт, Оршанський авіаремонтний завод.

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Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, РНБО, Санкції проти Росії
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