Тетяна Забожко, редакторка стрічки
400 знищених окупантів та 11 спалених артсистем: втрати РФ на 28 травня
Українські захисники протягом доби ліквідували орієнтовно чотири сотні російських окупантів.
Загалом за понад 15 місяців повномасштабної війни Збройні сили України знищили 206,6 тис. загарбників.
Втрати РФ на 28 травня 2023
- особового складу ‒ близько 206 600 (+400),
- танків ‒ 3 797 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 7 456 (+7),
- артилерійських систем – 3 425 (+11),
- реактивних систем залпового вогню – 574,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 329,
- літаків – 313,
- гелікоптерів – 298,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 993 (+3),
- крилатих ракет ‒ 1 056,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 192 (+9),
- спеціальної техніки ‒ 451 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко