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Для відбиття атаки на Київ застосовувалась винищувальна авіація – Ігнат

Юрій Ігнат

Цієї ночі до збиття ворожих БПЛА, які атакували Київ, залучалась винищувальна авіація.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Київ24.

За його словами, авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема БПЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілося.

– Якби в нас був F-16, безумовно, цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням міг би на 100% реалізовувати свої завдання в небі, — сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що українські льотчики перебувають на всіх оперативних аеродромах по всій території України.

– В одному місці працює ППО, в іншому — мобільні групи. У тих районах, де менше зосередження засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати з аеродромів, швидко реагувати і намагатися знищити БПЛА, – додав він.

Уночі 28 травня російські війська запустили для ударів по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе. Всього було випущено 54 безпілотники, з них 52 знищили українські сили ППО.

У Києві було атаковано різні райони столиці, є загиблий і постраждалі.

Джерело: Київ24

Війна в Україні, Київ, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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