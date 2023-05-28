Для відбиття атаки на Київ застосовувалась винищувальна авіація – Ігнат
Цієї ночі до збиття ворожих БПЛА, які атакували Київ, залучалась винищувальна авіація.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Київ24.
За його словами, авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема БПЛА, не є такою ефективною, як нам цього б хотілося.
– Якби в нас був F-16, безумовно, цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням міг би на 100% реалізовувати свої завдання в небі, — сказав Ігнат.
Речник Повітряних сил зазначив, що українські льотчики перебувають на всіх оперативних аеродромах по всій території України.
– В одному місці працює ППО, в іншому — мобільні групи. У тих районах, де менше зосередження засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати з аеродромів, швидко реагувати і намагатися знищити БПЛА, – додав він.
Уночі 28 травня російські війська запустили для ударів по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе. Всього було випущено 54 безпілотники, з них 52 знищили українські сили ППО.
У Києві було атаковано різні райони столиці, є загиблий і постраждалі.
Джерело: Київ24
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко