Дві причини. Експерт назвав ціль атак РФ по столиці
Метою російських ударів по Києву є терор цивільного населення.
Про це розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в етері телемарафону Єдині новини.
– Терор – зброя слабких. Немає аргументів – тероризуй. Немає перемог на фронтах – тероризуй, – зазначив експерт.
Окрім того, частими атаками на столицю РФ хоче, щоб іноземні представники, які перебувають у Києві, повпливали на уряди своїх країн, щоб ті змусили Україну сісти за стіл переговорів з росіянами.
Ступак прогнозує, що такий терор з боку Росії буде продовжуватись все літо. Країна-агресор очікує, що українське населення втомиться і проситиме владу припинити війну.
Уночі 28 травня російські війська запустили для ударів по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131. Окупантами було випущено загалом 54 безпілотники, з них українські захисники знищили 52.
Джерело: телемарафон
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко