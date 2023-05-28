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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Дві причини. Експерт назвав ціль атак РФ по столиці

Дві причини. Експерт назвав ціль атак РФ по столиці
Фото: Getty Images

Метою російських ударів по Києву є терор цивільного населення.

Про це розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в етері телемарафону Єдині новини.

– Терор – зброя слабких. Немає аргументів – тероризуй. Немає перемог на фронтах – тероризуй, – зазначив експерт.

Окрім того, частими атаками на столицю РФ хоче, щоб іноземні представники, які перебувають у Києві, повпливали на уряди своїх країн, щоб ті змусили Україну сісти за стіл переговорів з росіянами.

Ступак прогнозує, що такий терор з боку Росії буде продовжуватись все літо. Країна-агресор очікує, що українське населення втомиться і проситиме владу припинити війну.

Уночі 28 травня російські війська запустили для ударів по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131. Окупантами було випущено загалом 54 безпілотники, з них українські захисники знищили 52.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Дрони, Київ, Ракетні удари Росії
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