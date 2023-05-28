Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Російські дрони Ланцет: що про них відомо та чи вплинуть вони на перебіг війни
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Підземні поштовхи у Києві: що відомо

Землетрус
Фото: Getty Images

У Києві та Київській області відчули дивну вібрацію, коли звуку вибуху відповідної потужності не було. Багато хто почав шукати, чи був землетрус в Україні сьогодні.

Жителі зазначених регіонів повідомляють, що вібрація була схожа на землетрус.

Паралельно із цим відбувається збиття повітряних цілей над Київською та Житомирською областями.

Перед тим, як містяни повідомляли про начебто землетрус, у Житомирі пролунав вибух. Втім наразі немає підтверджень, що це пов’язано.

У мережі почали активно шукати інформацію про землетрус у Києві, Київській області чи Житомирщині.

Наразі Головний центр спеціального контролю, що здійснює сейсмічний моніторинг України, не повідомляв про землетруси в зазначених регіонах.

Крім того, міжнародні служби, такі як Геологічна служба США (USGS) чи Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), що відстежують активність сейсмічних явищ на планеті, не повідомляли про землетруси на території України за останні години.

Карта землетрусів

Пересвідчитись про наявність тих чи інших сейсмічних явищ, а також, чи були в вашому регіоні землетруси, можна за інтерактивною картою землетрусів USGS, або EMSC.

Підземні поштовхи в Києві 28 травня 2023 – що відомо про землетрус

Фото: USGS

Також можна переглянути карту землетрусів українського Головного центру спеціального контролю.

Що кажуть у владі Києва

Речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону Єдині новини наголосив, що наразі не може підтвердити чи спростувати інформацію про землетрус.

За його словами, дані про землетрус мають надати відповідні служби.

Нагадаємо, напередодні стався легкий землетрус у Полтавській області.

Читайте також
Масована атака дронів на столицю у День Києва: 459-й день війни
Підземні поштовхи у Києві: що відомо

Землетрус, Київ, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наймасованіша атака дронами на Київ з початку війни: у КМВА озвучили наслідки
Підземні поштовхи у Києві: що відомо
Під Києвом чутно звуки вибухів – на місто летять БПлА
Робота ППО
У збитого суддею нацгвардійця Бондаренка залишилося троє дітей: коли церемонія прощання
Підземні поштовхи у Києві: що відомо
Загибель нацгвардійця в Києві: у судді примусово відібрали біологічні зразки
ДТП на блокпосту в Києві
Під Полтавою стався землетрус: сейсмологи розповіли подробиці
Підземні поштовхи у Києві: що відомо
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Потрапив у полон або пішов до рідної матері: жінка шукає названого сина
Підземні поштовхи у Києві: що відомо
На смак херсонська, але вирощена на Київщині: полуниця по-переселенськи
Підземні поштовхи у Києві: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Підземні поштовхи у Києві: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)
Підземні поштовхи у Києві: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь