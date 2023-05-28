Підземні поштовхи у Києві: що відомо

У Києві та Київській області відчули дивну вібрацію, коли звуку вибуху відповідної потужності не було. Багато хто почав шукати, чи був землетрус в Україні сьогодні.

Жителі зазначених регіонів повідомляють, що вібрація була схожа на землетрус.

Паралельно із цим відбувається збиття повітряних цілей над Київською та Житомирською областями.

Перед тим, як містяни повідомляли про начебто землетрус, у Житомирі пролунав вибух. Втім наразі немає підтверджень, що це пов’язано.

У мережі почали активно шукати інформацію про землетрус у Києві, Київській області чи Житомирщині.

Наразі Головний центр спеціального контролю, що здійснює сейсмічний моніторинг України, не повідомляв про землетруси в зазначених регіонах.

Крім того, міжнародні служби, такі як Геологічна служба США (USGS) чи Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), що відстежують активність сейсмічних явищ на планеті, не повідомляли про землетруси на території України за останні години.

Карта землетрусів

Пересвідчитись про наявність тих чи інших сейсмічних явищ, а також, чи були в вашому регіоні землетруси, можна за інтерактивною картою землетрусів USGS, або EMSC.

Також можна переглянути карту землетрусів українського Головного центру спеціального контролю.

Що кажуть у владі Києва

Речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону Єдині новини наголосив, що наразі не може підтвердити чи спростувати інформацію про землетрус.

За його словами, дані про землетрус мають надати відповідні служби.

Нагадаємо, напередодні стався легкий землетрус у Полтавській області.

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