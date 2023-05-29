Розраховуємо на зміцнення партнерства: Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах
Президент України Володимир Зеленський привітав Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах.
Глава держава заявив, що розраховує на подальше зміцнення партнерства між Україною і Туреччиною.
– Вітаю президента Туреччини Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи, – написав Зеленський у Twitter.
Зазначимо, що сьогодні у Туреччині відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого переміг Реджеп Ердоган.
Він отримав підтримку 52,14% виборців, повідомили у Вищій виборчій комісії. За опонента Ердогана, опозиційного лідера Кемаля Киличдароглу проголосували 47,86% виборців.
Чинний президент Туреччини залишиться при владі до 2028 року.
Після трьох термінів на посту прем’єр-міністра і двох президентських термінів Ердоган є лідером Туреччини, який найдовше керує країною.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко