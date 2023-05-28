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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Шахеди прямували нетрадиційними маршрутами – Гуменюк про атаку дронів

Шахеди прямували нетрадиційними маршрутами – Гуменюк про атаку дронів

Російські війська під час атаки по Україні дронами-камікадзе типу Shahed використали нетрадиційні маршрути.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни намагалися максимально оминути протиповітряну оборону на Півдні, тому обходили в основному тимчасово окупованими територіями, а потім розосереджувалися по Україні.

– Те, що вони намагаються обходити Південь, – це пошук нової тактики. Росіяни тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху дронів Shahed, – говорить керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Дрони
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