Шахеди прямували нетрадиційними маршрутами – Гуменюк про атаку дронів
Російські війська під час атаки по Україні дронами-камікадзе типу Shahed використали нетрадиційні маршрути.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, росіяни намагалися максимально оминути протиповітряну оборону на Півдні, тому обходили в основному тимчасово окупованими територіями, а потім розосереджувалися по Україні.
– Те, що вони намагаються обходити Південь, – це пошук нової тактики. Росіяни тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху дронів Shahed, – говорить керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.
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Фото: Ukraine Media Center Odesa
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко