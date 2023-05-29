У Волновасі на Донеччині пролунав вибух
Ввечері 28 травня у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області пролунав гучний вибух.
Про це повідомляють очевидці у Telegram-каналах.
Також про вибух у Волновасі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– У Волновахі теж партнери повідомляють про гучний вибух в місті. Бавовняна вечірка Приазов’я Донецької області у розпалі. Буквально, – йдеться у повідомленні.
Також сьогодні ввечері вибухи лунали у Бердянську та Маріуполі.
За словами Андрющенка, “прильоти” зафіксовано у Мангушському райоі, у Ялті та селі Юрівка, а також у нп Нікольске.
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