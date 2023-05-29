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У Волновасі на Донеччині пролунав вибух

У Волновасі на Донеччині пролунав вибух
Фото: Pixabay

Ввечері 28 травня у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області пролунав гучний вибух.

Про це повідомляють очевидці у Telegram-каналах.

Також про вибух у Волновасі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– У Волновахі теж партнери повідомляють про гучний вибух в місті. Бавовняна вечірка Приазов’я Донецької області у розпалі. Буквально, – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні ввечері вибухи лунали у Бердянську та Маріуполі.

За словами Андрющенка, “прильоти” зафіксовано у Мангушському райоі, у Ялті та селі Юрівка, а також у нп Нікольске.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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