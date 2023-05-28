У Житомирській області пролунали вибухи: що відомо
У Житомирській області пролунали вибухи.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, працюють системи ППО.
Інформацію про вибухи наразі не коментували ані військові, ані представники місцевої влади.
Крім Житомирської області сирени також лунають і в інших українських регіонах. Дізнатися, де зараз існує небезпека, можна на інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог.
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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко