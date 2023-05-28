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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Житомирській області пролунали вибухи: що відомо

вибух

У Житомирській області пролунали вибухи.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, працюють системи ППО.

Інформацію про вибухи наразі не коментували ані військові, ані представники місцевої влади.

Крім Житомирської області сирени також лунають і в інших українських регіонах. Дізнатися, де зараз існує небезпека, можна на інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Житомирська область
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