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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна повернула 17-річного хлопця, якого окупанти примусово депортували з Маріуполя

Україна повернула 17-річного хлопця, якого окупанти примусово депортували з Маріуполя

Україні вдалося повернути додому 17-річного В’ячеслава, якого російські військові примусово депортували з тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

– Нарешті вдома. Цього разу від окупантів вдалося забрати 17-річного В’ячеслава, — йдеться у повідомленні.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що хлопець зростав без батьків.

Відомо, що у 2021 році, коли хлопцеві було 15 років, він почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі.

– Після захоплення Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та зв’язатися з ким треба. Інше – це зусилля, терпіння та наполегливість багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами, – розповіла Верещук.

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Фото: Мінреінтеграції

Ірина Верещук, Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, Маріуполь
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