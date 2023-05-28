Уряд Австрії оголосив про виділення €2 млн на розмінування в Україні
Уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на суму 2 млн євро.
Про це повідомляє OE24.
Зазначено, що кошти перекажуть до Міжнародного трастового фонду (ITF).
– Все залишається, як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування і надамо 2 млн євро, щоб підтримати ITF у розмінуванні, – сказав федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер.
Віцеканцлер Вернер Коглер додав, що завдяки такій підтримці Австрія робить свій внесок “у захист від небезпечних для життя вибухів мін, допомагає українським дітям знову відвідувати дитячі садки та школи, а також зміцнює продовольчу безпеку, дозволяючи фермерам знову засіяти свої поля”.
Раніше Австрія автоматично продовжила дію посвідчень українцям, які шукають притулок.
Джерело: OE24
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