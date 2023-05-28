Зеленський: Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе і рашистів

За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх – переживе й рашистів, жодного з них не буде на українській землі.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він наголосив на тому, що Київ та всі наші міста поставлять крапку в історії московської деспотії.

– Її не врятують ані Шахеди, ані будь-які інші засоби терору, які вона принизливо шукає по світу. Бо сила – вона в людях, вона – у містах, вона – у житті, а коли зневажають і життя, і людей, і найбільш вагомі для культури міста, буде тільки програш для Росії. І навіть сотні Шахедів від цього її не врятують. Лише додадуть ганьби Росії, – сказав президент.

Зеленський повідомив, що цими днями День міста відзначають Київ, Олександрія, Сєвєродонецьк, Калуш, Кривий Ріг.

– Міста неоднакової долі, але однакової нашої поваги. Нашої України. Нашої віри в те, що ми пройдемо цей надзвичайно тяжкий етап історії. Пройдемо, і будуть всі наші міста вільними, а люди – захищеними від будь-якого зла, що може загрожувати нашій державі, – сказав глава держави.

Також президент подякував усім громадянам, які захищають Україну та працюють заради перемоги.

– Те, що наша столиця вільна, те, що наші міста захищаються – захищаються достойно, те, що ми звільнимо кожне нині окуповане місто – усе це заслуга багатьох людей. Усіх, хто воює й працює заради України. Це заслуга нашого могутнього народу, який уміє робити історичні речі. Коли об’єднаний. Коли усвідомлює свою силу. Коли нічого не пробачає ворогові. І коли надихає увесь світ. Ідемо вперед, поки не звільнимо всю нашу, українську землю, – додав Зеленський.

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