Лиманський напрямок. Сирський обговорив із бійцями завдання для контрнаступу

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції наших військових на Лиманському напрямку та відзначив, що ворогу аж ніяк не вдається просуватися, адже він зазнає чималих втрат.

Так, наші воїни відбивають усі спроби ворога просунутися вперед у районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського, Торського – окупанти багато втрачають особового складу та техніки.

Олександр Сирський зустрівся з командирами частин та підрозділів, вони обговорили можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

Командувач наголосив, що наближається український контрнаступ, а тому спільно визначили конкретні завдання на підготовку до них.

Також командувач Сухопутних військ ЗСУ подякував та нагородив на передовій воїнів 10 ОГШБр, 54 ОМБр, 81 ОДШБр, 95 ОДШБр, 92 ОМБр. Він наголосив, що усі бійці з честю виконують свій обовʼязок перед українським народом.

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