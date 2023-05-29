Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На околицях Мелітополя окупанти риють окопи та вирубують ліс – Федоров

траншея
Фото: Pixabay

Російські окупанти на околицях Мелітополя продовжують рити траншеї та облаштовувати бліндажі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, російські військові викопали траншеї за лісопарком та тубдиспансером. Траншеї такі великі, що там поміститься військова техніка, або ж їх можна використати як братні могили.

На території Богатирського лісництва ховають техніку та живу силу. А заразом активно знищують ліс, випилюють дерева для облаштування бліндажів та окопів.

Мелітополь траншеї

Фото: Іван Федоров

Останніми днями мелітопольці спостерігають, як об’їзною дорогою в сторону Запорізької лінії фронту рухаються військові КамАЗи, завантажені колодами дерев.

Але й у зворотній бік порожніми не їдуть – везуть вщент розбиту військову техніку і своїх 200-х, наголосив мер Мелітополя Іван Федоров.

Уранці 28 травня в центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух.

25 травня в Мелітополі в районі аеродрому пролунав вибух – в небо піднявся густий чорний дим.

Війна в Україні, Мелітополь
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи у Києві: уламки ракет знайшли у трьох районах столиці
На околицях Мелітополя окупанти риють окопи та вирубують ліс – Федоров
Безоплатне лікування та знижки на комуналку: які пільги передбачені для УБД 2023
військові ЗСУ
Нова ракетна атака на Київщину: в одному з районів зруйновано господарчу будівлю
атака на Київщину 29 травня
Попередньо, РФ вдарила по Києву балістичними ракетами Іскандер-М – Ігнат
Іскандер-М
СБУ затримала ексдепутата-комуніста, який коригував удари РФ по Запоріжжю
На околицях Мелітополя окупанти риють окопи та вирубують ліс – Федоров
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)
На околицях Мелітополя окупанти риють окопи та вирубують ліс – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
На околицях Мелітополя окупанти риють окопи та вирубують ліс – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)
На околицях Мелітополя окупанти риють окопи та вирубують ліс – Федоров
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
На околицях Мелітополя окупанти риють окопи та вирубують ліс – Федоров
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь