На околицях Мелітополя окупанти риють окопи та вирубують ліс – Федоров

Російські окупанти на околицях Мелітополя продовжують рити траншеї та облаштовувати бліндажі.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, російські військові викопали траншеї за лісопарком та тубдиспансером. Траншеї такі великі, що там поміститься військова техніка, або ж їх можна використати як братні могили.

На території Богатирського лісництва ховають техніку та живу силу. А заразом активно знищують ліс, випилюють дерева для облаштування бліндажів та окопів.

Останніми днями мелітопольці спостерігають, як об’їзною дорогою в сторону Запорізької лінії фронту рухаються військові КамАЗи, завантажені колодами дерев.

Але й у зворотній бік порожніми не їдуть – везуть вщент розбиту військову техніку і своїх 200-х, наголосив мер Мелітополя Іван Федоров.

Уранці 28 травня в центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух.

25 травня в Мелітополі в районі аеродрому пролунав вибух – в небо піднявся густий чорний дим.

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