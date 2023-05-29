Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо

Вибух

У Кременчуці Полтавської області гучно.

Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Чи є пошкодження та постраждалі на даний момент також не відомо. Слідкуємо за ситуацією.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Росія знову здійснила масовану атаку міст України. Так, вибухи вже пролунали у Київській, Вінницькій області та в Одесі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Полтавська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Одесі пролунали вибухи: що відомо
На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо
Гучно на Вінниччині: працює ППО
На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо
Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо
На Київщині чутно вибухи: працює ППО
На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо
Росія має прямий шлях поставок дронів та зброї з Ірану – CNN
БПЛА Shahed
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)
На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)
На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь