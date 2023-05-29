На Полтавщині пролунали вибухи: що відомо

У Кременчуці Полтавської області гучно.

Про це пишуть місцеві пабліки. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Чи є пошкодження та постраждалі на даний момент також не відомо. Слідкуємо за ситуацією.

Нагадаємо, що сьогодні вночі Росія знову здійснила масовану атаку міст України. Так, вибухи вже пролунали у Київській, Вінницькій області та в Одесі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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