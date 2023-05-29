Нацгвардієць із Ігли-1 збив ракету, що вночі летіла на Київ

20-річний нацгвардієць на псевдо Покемон із зенітно-ракетного дивізіону бригади Буревій збив одну з російських ракет, випущених по Києву вночі 29 травня.

– На світанку о 03:20 із тої самої зброї ПЗРК Ігла-1 боєць зробив свій уже другий результативний постріл, – повідомили у Нацгвардії й нагадали, що саме він нещодавно, 9 травня, знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва.

Сам зенітник зізнався, що цього разу було складніше захопити ціль, адже було ще досить темно.

– Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше, ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя, – розповів хлопець.

Уночі 29 травня РФ атакувала Україну ракетами та ударними дронами, у Києві знешкоджено всі повітряні цілі.

За даними Повітряних сил, ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 із дев’яти літаків Ту-95МС із району Каспійського моря, а з північного та південного напрямків – атакував іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 (близько 35 одиниць).

Силам ППО вдалося збити 37 крилатих ракет, а також 29 ударних БпЛА і один розвідувальний.

Фото: Нацгвардія

Джерело : Нацгвардія

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