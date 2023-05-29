Окупанти не проводили наступальних дій в районі Бахмута та Авдіївки – ЗСУ

Протягом цієї доби російські окупаційні війська не проводили наступів у районі Бахмута та Авдіївки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

– Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 20 ворожих атак, – зазначається в повідомленні.

Так, на Бахмутському напрямку ворог не проводив наступальних дій. Водночас війська РФ завдали авіаційного удару в районі Торецька (Донецька область). Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Бахмут, Часів Яр, Нью-Йорк та низка інших населених пунктів.

На Авдіївському напрямку окупанти також не йшли в наступ. Натомість вони завдали авіаударів у районах Авдіївки та Водяного Донецької області.

– На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка… Ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області, – йдеться у зведенні.

На Шахтарському напрямку війська РФ завдали авіаударів у районах Вугледара та Пречистівки.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Масютівки (Харківська область), а також обстрілювали населені пункти з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку протягом доби наступів військ РФ не було. Проте ворог обстрілював з артилерії населені пункти в Донецькій та Луганській областях, а також завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки і Спірного.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань РФ немає.

На Сіверському та Слобожанському напрямках війська РФ перебувають у прикордонних з Україною районах. Протягом доби окупанти завдали авіаудару в районі Мілового (Харківська область), здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів у Сумській та Харківській областях.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог перебуває в обороні та обстрілює мирні українські міста й села.

Загалом війська РФ за добу завдали 53 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три засоби ППО та “ще три важливі цілі противника”.

Окупанти продовжують грабувати

За даними Генерального штабу, російські війська продовжують грабувати мирне населення на тимчасово захоплених територіях України.

Так, у Сватовому (Луганська область) у фермерських господарств, які через виїзд власника не можуть надати документів на право власності, окупанти забирають комбайни, вантажівки та іншу техніку.

Уточнені дані щодо кількості збитих ракет

Протягом доби війська РФ завдали двох масованих ракетно-авіаційних ударів по Україні.

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, під час нічної атаки вдалося знищити 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також 30 із 38 ударних дронів Shahed-136/131.

Вдень окупанти застосували крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва. Були знищені 11 із 11 випущених ракет.

У Генштабі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.