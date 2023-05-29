Вечірня “бавовна”: в окупованому Севастополі пролунали вибухи

Ввечері 29 травня у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах. Зазначається, що жителі чули три гучних вибухи.

Водночас так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що флот проводить тренування з практичною стрільбою. Мовляв, у місті все спокійно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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