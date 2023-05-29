Вечірня “бавовна”: в окупованому Севастополі пролунали вибухи
Ввечері 29 травня у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вибухи.
Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах. Зазначається, що жителі чули три гучних вибухи.
Водночас так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що флот проводить тренування з практичною стрільбою. Мовляв, у місті все спокійно.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 460-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко