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Збирала гроші для окупантів: в Одесі до 11 років в’язниці засудили жінку

Збирала гроші для окупантів: в Одесі до 11 років в’язниці засудили жінку
Фото: СБУ

Жителька Одеси збирала гроші для бойовиків терористичної “ДНР”, за що проведе за ґратами 11 років.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, жінка минулого року організувала збір грошей для бойовиків “ДНР”. Двоє її родичів у 2016 році вступили до лав терористичного угруповання “ДНР Спарта” та воювали проти ЗСУ на сході України.

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На початку повномасштабної війни обидва бойовики приєдналися до Південного військового округу РФ і допомагали захоплювати Маріуполь та частину Херсонської області.

Збирала гроші для окупантів: в Одесі до 11 років в’язниці засудили жінку

Фото: СБУ

Жінка у месенджерах та заборонених в Україні соцмережах “Вконтакте” та “Одноклассники” проводила збір коштів. Вона прикріплювала фото із реквізитами російської банківської картки, яка належала співмешканці родича.

Одеситку затримали у грудні минулого року. Суд призначив жінці 11 років та 4 місяці в’язниці за пособництво РФ (ч. 1 ст. 111-2 ККУ).

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Воєнні злочини, СБУ
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