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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Армія РФ – це паперовий тигр: генерал США порівняв бойові можливості ЗСУ та окупантів

танк ЗСУ

Армія України значно краща та сильніша за російські окупаційні війська. Проте РФ все ще має смертоносні можливості, як-от ракети та інше озброєння.

Про це розповів американський генерал-майор у відставці Девід Болдвін в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Він зазначив, що бойовий потенціал армій України та РФ навіть неможливо порівнювати. Адже українські війська добре керовані, мають значний бойовий досвід ще з 2014 року та хорошу організацію.

– І вони борються за те, у що щиро вірять, – за свою Батьківщину. Ви протиставляєте це російській армії, яка, я сказав би, стала паперовим тигром, – наголосив Болдвін.

Водночас генерал нагадав, що, попри поразки на фронті, РФ ще має смертоносні можливості – крилаті ракети та технологічні системи, від яких страждають українці. Крім того, агресор володіє ядерною зброєю.

Однак з точки зору бойової потужності Збройні сили України мають перевагу.

– З погляду бойової могутності немає порівняння – українська армія набагато краща. Я думаю, посол Волкер (полишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, – Ред.) найкраще сказав, що російська армія більше не є другою армією світу, тепер вона є другою найкращою армією в Україні, – заявив Болдвін.

Як відомо, з початку повномасштабної війни українські військові ліквідували на фронті близько 207 440 російських окупантів. Крім того, знищено тисячі одиниць військової техніки РФ.

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Джерело: Сухопутні війська ЗС України

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, США
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