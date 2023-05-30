Британський виробник танків Challenger та винищувачів відкриє офіс в Україні

Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючою директоркою Гебі Костіган і директором зі співпраці з Україною Крістіаном Сіаром.

– Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а потім і потужностей з ремонту та виробництва продукції компанії, – написав Зеленський у Telegram.

Глава держави додав, що Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту й виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems та зацікавлена у більш глобальних відносинах.

BAE Systems належить до найбільших виробників зброї у світі. Компанія бере участь у декількох великих військово-оборонних проєктах, зокрема: F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, підводні човни типу Astute та авіаносці типу Queen Elizabeth.

Також серед продукції компанії бойові машини M2/M3 Bradley, вдосконалена система знарядь ВМС США (AGS), бронетранспортер M113 (APC), M109 Paladin, Archer, гаубиці M777, Challenger British Army, корабель командування та зв’язку Пантера та SA80.

Джерело: Володимир Зеленський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.