Британський виробник танків Challenger та винищувачів відкриє офіс в Україні
Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керуючою директоркою Гебі Костіган і директором зі співпраці з Україною Крістіаном Сіаром.
– Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а потім і потужностей з ремонту та виробництва продукції компанії, – написав Зеленський у Telegram.
Глава держави додав, що Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту й виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems та зацікавлена у більш глобальних відносинах.
BAE Systems належить до найбільших виробників зброї у світі. Компанія бере участь у декількох великих військово-оборонних проєктах, зокрема: F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, підводні човни типу Astute та авіаносці типу Queen Elizabeth.
Також серед продукції компанії бойові машини M2/M3 Bradley, вдосконалена система знарядь ВМС США (AGS), бронетранспортер M113 (APC), M109 Paladin, Archer, гаубиці M777, Challenger British Army, корабель командування та зв’язку Пантера та SA80.
Джерело: Володимир Зеленський
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло