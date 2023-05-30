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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ігнат розповів, на що розраховували росіяни під час денної атаки 29 травня

Ігнат розповів, на що розраховували росіяни під час денної атаки 29 травня

Вчора, 29 травня, російські війська завдали удару вдень, сподіваючись, що українські сили ППО ще не готові до роботи після нічної атаки.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

За його словами, РФ спрямувала ракети з дуже короткої дистанції.

– Час підльоту, що балістики, що крилатої ракети був дуже малий. Тому тривога тільки пролунала, й одразу через лічені хвилини були вибухи – ППО працювала в небі, – сказав він.

Ігнат зазначив, що ворог хотів зненацька застати нашу ППО після нічних атак, які відбувалися і дронами, і крилати ракетами.

– Вони так нестандартно вирішили вдарити опівдні, думаючи, що ППО десь там поки перезаряджається, чухається, чи як вони там думали. Але ні, ми готові і 24 на 7 несемо бойове чергування. Так, дещо виснажені морально і фізично, але в постійній готовності, – додав він.

Речник Повітряних сил підкреслив, що ППО вчора спрацювала на відмінно як вночі, так і вдень.

Росія 29 травня двічі атакувала Київ та область з повітря.

Уночі проти 30 травня РФ атакувала Київ та область дронами-камікадзе.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії, Росія
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