Кабмін погодив кандидатуру нового очільника Одеської ОВА
Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Одеської ОВА очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера.
Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
— Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації, – написав він.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду у вівторок, 30 травня. Тепер призначити Кіпера на цю посаду своїм указом повинен президент Володимир Зеленський.
У березні 2023 року Кабмін погодив звільнення Максима Марченка з посади голови Одеської обласної військової адміністрації.
Що відомо про Олега Кіпера?
В органах прокуратури розпочав роботу у 2001 році. Він був слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурором відділу прокуратури Одеської області, прокурором відділу Генпрокуратури України, начальником прокуратури Івано-Франківської області.
До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури улітку 2020 року Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.
У жовтні 2014 року Кіпер потрапив під дію закону про люстрацію, оскільки працював у Генпрокуратурі за часів Януковича. Однак у 2019 році Окружний адмінсуд поновив його на посаді та визнав люстрацію незаконною.
Фото: Київська міська прокуратура
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло