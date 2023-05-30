Кабмін погодив кандидатуру нового очільника Одеської ОВА

Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Одеської ОВА очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера.

Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

— Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації, – написав він.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду у вівторок, 30 травня. Тепер призначити Кіпера на цю посаду своїм указом повинен президент Володимир Зеленський.

У березні 2023 року Кабмін погодив звільнення Максима Марченка з посади голови Одеської обласної військової адміністрації.

Що відомо про Олега Кіпера?

В органах прокуратури розпочав роботу у 2001 році. Він був слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурором відділу прокуратури Одеської області, прокурором відділу Генпрокуратури України, начальником прокуратури Івано-Франківської області.

До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури улітку 2020 року Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

У жовтні 2014 року Кіпер потрапив під дію закону про люстрацію, оскільки працював у Генпрокуратурі за часів Януковича. Однак у 2019 році Окружний адмінсуд поновив його на посаді та визнав люстрацію незаконною.

Фото: Київська міська прокуратура

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