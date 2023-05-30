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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кабмін погодив кандидатуру нового очільника Одеської ОВА

Олег Кіпер

Кабінет міністрів погодив призначення на посаду голови Одеської ОВА очільника Київської міської прокуратури Олега Кіпера.

Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

— Погоджено призначення Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації, – написав він.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду у вівторок, 30 травня. Тепер призначити Кіпера на цю посаду своїм указом повинен президент Володимир Зеленський.

У березні 2023 року Кабмін погодив звільнення Максима Марченка з посади голови Одеської обласної військової адміністрації.

Що відомо про Олега Кіпера?

В органах прокуратури розпочав роботу у 2001 році. Він був слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурором відділу прокуратури Одеської області, прокурором відділу Генпрокуратури України, начальником прокуратури Івано-Франківської області.

До призначення на посаду голови Київської міської прокуратури улітку 2020 року Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

У жовтні 2014 року Кіпер потрапив під дію закону про люстрацію, оскільки працював у Генпрокуратурі за часів Януковича. Однак у 2019 році Окружний адмінсуд поновив його на посаді та визнав люстрацію незаконною.

Фото: Київська міська прокуратура

Кабмін, Новини Одеси, Одеса
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