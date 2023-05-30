Китай може стати посередником у війні РФ проти України: Зеленський назвав умову

Китай може стати посередником у війні між Україною та Росією, якщо буде дотримуватись позиції щодо виведення окупаційних військ з усієї української території.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Chosun Ilbo.

За його словами, Китай намагається ходити по канату десь зовні, між Заходом і Росією.

– Це правда, що Китай прямо не підтримує позицію України. Щодо власної мирної ініціативи Китаю, ми чітко дали зрозуміти, що ми цінуємо будь-які зусилля інших країн, але наша власна формула миру, наша ініціатива є фундаментальною. Тому що ця війна почалася в Україні і триває тут, – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Китай може бути корисним для досягнення миру, якщо він займе чітку і тверду позицію, що війська РФ повинні вийти з усієї території України.

Нещодавно газета The Wall Street Journal із посиланням на слова європейських чиновників писала, що спецпредставник КНР Лі Хуей під час турне Європою, ймовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні зі збереженням за Росією окупованих українських територій.

У МЗС України цю інформацію спростували.

Джерело: Chosun Ilbo

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