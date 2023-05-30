На Київщині “замінували” ТРЦ: персонал та покупців евакуювали

Поліцейські Київщини перевіряють повідомлення про замінування торгового центру. Правоохоронці евакуювали персонал та покупців.

Про це йдеться у Telegram-каналі поліції Київської області.

– До Бучанського управління поліції Київщини надійшло анонімне повідомлення про можливу небезпеку в одному з гіпермаркетів району. Поліція Київщини здійснює контроль за всіма повідомленнями щодо можливої небезпеки для громадян! – йдеться у повідомленні.

Наразі триває перевірка усіх приміщень будівлі.

Нагадаємо, що СБУ викрила тінейджерську групу, яка причетна до серії анонімних повідомлень про псевдомінування будівель органів влади та об’єктів соціальної інфраструктури у Києві та інших регіонах України.

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