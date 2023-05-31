Подоляк: Населення РФ готують до необхідності скорочення територій

У російській Держдумі починають готувати населення до необхідності скорочення територій.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Дрони досягають Москви, тому що у нас занадто велика країна і її складно захищати, – процитував Подоляк голову Комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова.

Він зазначив, що Z-людожери з переляку порівнюють російську столицю з Багдадом: “Нічого страшного. Ірак теж бомбили, але життя тривало”.

– Потрібен черговий телевізійний “урок історії” від злочинця номер один (Володимира Путіна. – Ред.): Жодної паніки. Спеціальна військова операція йде за планом. Ми обов’язково повернемося в московські історичні кордони часів Івана Калити, – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, що вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

Згодом Подоляк заявив, що Україна не має жодного стосунку до ранкової атаки дронів на російську столицю.