Подоляк: Населення РФ готують до необхідності скорочення територій
У російській Держдумі починають готувати населення до необхідності скорочення територій.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
– Дрони досягають Москви, тому що у нас занадто велика країна і її складно захищати, – процитував Подоляк голову Комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова.
Він зазначив, що Z-людожери з переляку порівнюють російську столицю з Багдадом: “Нічого страшного. Ірак теж бомбили, але життя тривало”.
– Потрібен черговий телевізійний “урок історії” від злочинця номер один (Володимира Путіна. – Ред.): Жодної паніки. Спеціальна військова операція йде за планом. Ми обов’язково повернемося в московські історичні кордони часів Івана Калити, – написав Подоляк у Twitter.
Нагадаємо, що вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.
Згодом Подоляк заявив, що Україна не має жодного стосунку до ранкової атаки дронів на російську столицю.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло