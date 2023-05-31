Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Подоляк: Населення РФ готують до необхідності скорочення територій

Подоляк: Населення РФ готують до необхідності скорочення територій
Фото: Офіс президента

У російській Держдумі починають готувати населення до необхідності скорочення територій.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

– Дрони досягають Москви, тому що у нас занадто велика країна і її складно захищати, – процитував Подоляк голову Комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова.

Він зазначив, що Z-людожери з переляку порівнюють російську столицю з Багдадом: “Нічого страшного. Ірак теж бомбили, але життя тривало”.

– Потрібен черговий телевізійний “урок історії” від злочинця номер один (Володимира Путіна. – Ред.): Жодної паніки. Спеціальна військова операція йде за планом. Ми обов’язково повернемося в московські історичні кордони часів Івана Калити, – написав Подоляк у Twitter.

Нагадаємо, що вранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

Згодом Подоляк заявив, що Україна не має жодного стосунку до ранкової атаки дронів на російську столицю.

Читайте також
Подоляк прокоментував ранкову атаку на Москву: Дрони хочуть повернутись до своїх творців
Подоляк: Населення РФ готують до необхідності скорочення територій

Війна в Україні, Михайло Подоляк, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Через атаки дронами по Україні: Блінкен анонсував нові санкції США проти РФ
Ентоні Блінкен
У Міноборони пояснили, навіщо РФ оголосила у “розшук” Залужного та Сирського
Залужний
Сунак планує візит до Байдена, щоб обговорити постачання військової допомоги Україні
Подоляк: Населення РФ готують до необхідності скорочення територій
Працівників Запорізької АЕС під тортурами змушують підписувати контракти з росіянами
Окупанти на ЗАЕС
Гуменюк повідомила про ознаки нових ракетних обстрілів із моря
Чорноморський флот росії
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Перебудови, кондиціонери та пластикові вікна: як УПЦ МП похазяйнувала в Києво-Печерській лаврі
лавра Київ
Окупант, який здався в полон українському дрону, хоче повернутися до Росії
Подоляк: Населення РФ готують до необхідності скорочення територій
Україна наближається до енергонезалежності: на заході розгорнули пошук газових покладів
Подоляк: Населення РФ готують до необхідності скорочення територій
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь